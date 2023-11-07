Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Liderliğe Yükseldi

Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 1. Lig B grubunda liderliğe yükseldi. Bir maç eksikle ve 6 puanla liderliğe yükselen Kadın Hentbol Takımı, bütün maçlarını galibiyetle sona erdirdi.

Deplasmanda Yozgat ASP'i 34'e 28, kendi sahasında Samsun Hentbol Takımı'nı 49'a 23 ve deplasmanda Elazığ SYSK'yı 31'e karşı 25'lik skorlarla mağlup eden Kadın Hentbol Takımı şimdiden gözünü Süper Lig'e dikti. Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı bu haftaki maçını 12 Kasım Pazar günü kendi sahasında Siirt İl Özel İdaresi'yle oynayacak.

Öte yandan teknik heyet ve oyuncular bütün gayretlerinin ve hedeflerinin Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükselmek olduğunu dile getirdi. - TRABZON