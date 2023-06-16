Ortaca'da Özel Sporcuların Başarısı Ödüllendirildi

Ortaca Belediyesi'nin girişimleri ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim alan özel sporcuların başarısı ödüllendirildi. Nevşehir'de yapılan 'Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan öğrenciler, Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından tebrik edildi.

Ortaca Belediyesinin girişimleri ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kurslarında eğitim alan özel sporcuların başarısı ödüllendirildi.

Nevşehir'de yapılan 'Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasında' Ada Kaygusuz 50 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, Melih Yıldırım 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 2'ncisi, 50 metre serbest stilde Türkiye 3'üncüsü, 50 metre serbest stilde Türkiye 4'üncüsü olmuştu.

Kurslarda başarılı olan ve katıldıkları şampiyonalarda büyük başarı elde eden özel sporculara Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir ağırladı. Kamyamkam Uçarv e Başkan Uzundemir öğrencileri tebrik ederek, ailelerine öğretmenlerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiler ve başarı belgelerin verdiler. - MUĞLA