Ortaca Belediyespor Marmaris Belediyespor'u mağlup etti

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu 13. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor Marmaris Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Ortaca Belediyespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Play-off'a kalmayı haftalar önce garantileyen Ortaca Belediyespor Muğla Süper Amatör Lig B Grubu 13. hafta mücadelesinde Marmaris Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Alper ile 1-0 öne geçen Ortaca Belediyespor'a, Marmaris Belediyespor 3 dakika sonra karşılaşmanın 36. dakikasında Ulaş ile cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen 2. yarıda Semih Can Ortaca Belediyespor'u 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Ortaca Belediyespor ligin bitmesine 1 hafta kala Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nu lider tamamlamayı da garantiledi. - MUĞLA