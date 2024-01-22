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Ortaca Belediyespor Marmaris Belediyespor'u mağlup etti

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Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda Ortaca Belediyespor, Marmaris Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek liderliği garantiledi.

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu 13. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor Marmaris Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Ortaca Belediyespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Play-off'a kalmayı haftalar önce garantileyen Ortaca Belediyespor Muğla Süper Amatör Lig B Grubu 13. hafta mücadelesinde Marmaris Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Alper ile 1-0 öne geçen Ortaca Belediyespor'a, Marmaris Belediyespor 3 dakika sonra karşılaşmanın 36. dakikasında Ulaş ile cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen 2. yarıda Semih Can Ortaca Belediyespor'u 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Ortaca Belediyespor ligin bitmesine 1 hafta kala Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nu lider tamamlamayı da garantiledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Marmaris Ortaca Muğla Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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