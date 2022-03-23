"Orman şehitleri" için Kano Bahar Kupası düzenlenecek
AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Kano Federasyonu, geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenler anısına Kano Bahar Kupası düzenleyecek.
Türkiye Kano Federasyonu, geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenler anısına Kano Bahar Kupası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30- 31 Mart'ta Köyceğiz'de yapılacak.
Köyceğiz Belediyesinin desteklediği organizasyona 250 sporcu katılacak.
AA / Musa Samur - Spor