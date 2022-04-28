Orkun'lu Feyenoord, Cengiz'li Marsilya'yı mağlup etti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk etti.
LEİCESTER İLE ROMA YENİŞEMEDİKonferans Ligi'ndeki diğer yarı karşılaşmasında ise Leicester City sahasında Roma'yı ağırladı. Konuk ekip 15'inci dakikada Pellegrini'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İngiliz ekip, Lookman'ın 67'nci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Leicester City'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Çağlar Söyüncü mücadelede süre almadı.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor