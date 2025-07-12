Orkun Kökçü Beşiktaş'a Transfer Oldu

BEŞİKTAŞ'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi. Burada taraftara seslenen yıldız futbolcu, "Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu aşırı gurur verici bir şey benim için çünkü zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldik. Çok mutluyum" dedi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Kökçü ve siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgiyle karşıladı. Milli futbolcu, taraftarların karşısına Beşiktaş formasıyla çıktı.

Burada duygularını dile getiren ve "Burada olmaktan çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Orkun sözlerine şöyle devam etti: "Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu aşırı gurur verici bir şey benim için çünkü zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldik. Çok mutluyum, elimden gelen her şeyi yapacağım arma için. Şampiyonluklara oynayacağız inşallah. Allah'ın izniyle de şampiyonluklar yaşayacağız. Çok mutlu bir şekilde aile olarak devam edelim"

24 yaşındaki orta saha oyuncusu konuşmaların ardından kulüp yetkilileri ile birlikte araçla alandan ayrıldı.