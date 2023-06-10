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Orkun Kökçü, Benfica'ya imza atmak için gün sayıyor! Serbest kalma bedeli "Yok artık" dedirtti

Spor Haberleri

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olması an meselesi. Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Portekiz ekibi, Orkun'un sözleşmesine 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Milli futbolcunun yeni adresi Benfica olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmaya çok yakın. Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi koyacak.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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Orkun Kökçü Feyenoord Spor Haberler

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