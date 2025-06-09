Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası Elemelerinde Gruptan Çıkacaklarına İnanıyor

Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası Elemelerinde Gruptan Çıkacaklarına İnanıyor
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki hedeflerini ve takım ruhunu değerlendirerek, gruptan çıkacaklarına olan inancını paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılarda futbolculardan Orkun Kökçü, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtladı. Amerika kampındaki atmosferin oldukça olumlu olduğunu söyleyen Kökçü, ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek, "Daha iyi oynayabilirdik ama en önemlisi kazanmak. Takımın havası çok iyi, herkes mutlu. Öz güvenle devam etmek istiyoruz" dedi.

"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum"

2026 Dünya Kupası eleme grubunu değerlendiren Kökçü, "İspanya gibi güçlü rakiplerimiz var ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de çok iyi performans gösteren oyuncularımız var. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kökçü ayrıca, "Her maçın önemi ayrı. Sadece İspanya ve Gürcistan maçlarına değil, her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Tüm karşılaşmaların ayrı bir hikayesi var" ifadelerini kullandı. - CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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