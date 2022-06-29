Muratpaşa Belediyesi'nin Başpehlivanı Okulu'nun Gözü Altın Kemerde

Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Orhan Okulu, cuma günü başlayacak 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmayı hedefliyor. Okulu, "Hedefimiz altın kemeri Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza getirmek" dedi.

Bu yıl, 1 ile 3 Temmuz tarihleri arasında 661'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin en büyük adaylarından biri olan Orhan Okulu, Antalya'da bir aydır devam eden kamp sürecini tamamladı.

Muratpaşa Belediye Spor Kulübü ve Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz, bu yıl Okulu'nun sakatlığının sonrasında müsabaka için çok dikkatli şekilde hazırlandıklarını belirtti. Okulu'nun şu an performans olarak oldukça iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kırkpınar için 8 aydır hazırlanıyoruz. Hedefimiz, tabii ki 2015 yılında paylaştığımız mutluluğu tekrar Muratpaşa ve Antalya ile yaşamak" dedi.

Başpehlivan Okulu ise bu yıl Kırkpınar öncesi birçok güreşe katılarak form grafiğini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını dile getirdi. Okulu, "Bu sene çok çalıştık. Kırkpınar'dan önce düzenlenen güreşlerde iyi karşılaşmalar yaptım. Şimdi bu çalışmanın ve mücadelenin sonunda Kırkpınar'da altın kemeri kazanmak istiyorum. İnşallah altın kemeri Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza getirmek istiyorum" diye konuştu.

ANKA / Spor