Orduspor küllerinden doğdu

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve çöküş yaşayarak 2'nci Amatör Lig'e düşmesinin ardından faaliyetleri durdurulan Orduspor, bu sezon yeniden yeşil sahaya çıktı.

Mor-beyazlı ekibin şampiyonluğunu kutlayan Vali Tuncay Sonel, "TFF 188 sicil nolu Orduspor, hem Ordu'nun hem de Türk futbolunun bir değeri. Şehre heyecan getirdiniz. Orduspor'un yaşaması lazımdı. Allah'ın izniyle inşallah gelecek yıl bu zamanda bu takımı BAL'da, devamında da inşallah profesyonel ligde göreceğiz. Bize yaşattığınız heyecan için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ordulu hemşehrilerimize de takımlarına sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlu olsun" dedi.