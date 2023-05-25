Orduspor 1967, Kuşadasıspor'u yenerek yarı finale yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Orduspor 1967, yarı finalde Karaman FK'nin rakibi oldu.