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Orduspor 1967, Kuşadasıspor'u yenerek yarı finale yükseldi

Orduspor 1967, Kuşadasıspor'u yenerek yarı finale yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Orduspor 1967, yarı finalde Karaman FK'nin rakibi oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Orduspor 1967, yarı finalde Karaman FK'nin rakibi oldu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Ordu Stadı Orduspor Spor Haberler

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