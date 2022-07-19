Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Ordu Triatlonu 23-24 Temmuz'da yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu Ordu Triatlonu, 23-24 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Ordu Triatlonu, 23-24 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oral B'nin isim sponsorluğu ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'nin en iyi triatletleri katılacak.

Türkiye genelinden M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde yaklaşık 400 sporcunun katılacağı organizasyonda, mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu), sprint triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) ve standart (1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu) mesafeleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Triatlonu, salgının ilk yılı da dahil olmak üzere üç yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz bir yarış. Organizasyon, şehrin tam kalbinde, Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapılacak. Camiamız burada olmayı, burada yarışmayı, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle bu özel bölgeyi çok sevdi. Hedefimiz, Ordu'ya ağırlıklı olarak Karadeniz'e komşu ülkelerin katılımıyla uluslararası bir triatlon yarışı kazandırmak."

Sporculara başarı dileyen Yalçınkaya, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Ordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title