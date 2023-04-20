Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Ordu Spor Lisesi'ne Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Spor Haberleri

Ordu'da bulunan Ordu Spor Lisesi'nin adı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Ordu'da bulunan Ordu Spor Lisesi'nin adı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 17 Nisan'da Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışında, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Durmuş Zor'un talebi sonrası Ordu Spor Lisesi'nin adının değiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bakan Özer'in talimatıyla Altınordu ilçesindeki Yeni Ordu Stadyumu içerisinde hizmet veren Ordu Spor Lisesi'nin adı Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi olarak değiştirildi.

Ekiplerce okulun duvarına "Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi" tabelası asıldı.

Seçim Sonuçları

Ordu Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor

Muhsin Yazıcıoğlu Mahmut Özer Spor Ordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title