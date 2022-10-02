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Ordu spor haberleri: TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 Çankaya Futbol Kulübü: 4

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Ordu spor haberleri: TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 Çankaya Futbol Kulübü: 4

Ordu spor haberine göre TFF 3. Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, Uğur Aydoğdu xx

Fatsa Belediyespor : Mehmet Akif xx, Emrah xx, Ramazan xx ( Umut dk.65), Harun xx (Batuhan dk.70), Cemilcan xx (Gökdeniz dk.82), Şahinali xx, Cihan xx, İdris xx, İlyas xx (Bilal dk. 70), Gökhan xx, Yiğit xx

Çankaya Futbol Okulu Kulübü: Ercüment xx, Recep xx (Talha dk.82), Yıldıray xxx, Mikail xx (Enes dk.91), Aykut xx (Malik dk.82), Oğuzhan xx, Gökhan xx, Serhat xx (Osman dk.91), Enis xx (Abdurrahman dk.43), Mertcan xx, Can Demir xx

Sarı kartlar : Cihan Halil, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Mikail, Serhat, Recep, Gökhan (Çankaya Futbol Okulu Kulübü)

Goller : Umut, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Aykut, Yıldıray(2), Oğuzhan(Çankaya Futbol Okulu Kulübü) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çankaya Fatsa Umut Spor Haberler

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