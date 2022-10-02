Ordu spor haberleri: TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 Çankaya Futbol Kulübü: 4 Spor Haberleri Ordu spor haberine göre TFF 3. Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi. TFF 3. Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi. Stat: Fatsa İlçe Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, Uğur Aydoğdu xx Fatsa Belediyespor : Mehmet Akif xx, Emrah xx, Ramazan xx ( Umut dk.65), Harun xx (Batuhan dk.70), Cemilcan xx (Gökdeniz dk.82), Şahinali xx, Cihan xx, İdris xx, İlyas xx (Bilal dk. 70), Gökhan xx, Yiğit xx Çankaya Futbol Okulu Kulübü: Ercüment xx, Recep xx (Talha dk.82), Yıldıray xxx, Mikail xx (Enes dk.91), Aykut xx (Malik dk.82), Oğuzhan xx, Gökhan xx, Serhat xx (Osman dk.91), Enis xx (Abdurrahman dk.43), Mertcan xx, Can Demir xx Sarı kartlar : Cihan Halil, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Mikail, Serhat, Recep, Gökhan (Çankaya Futbol Okulu Kulübü) Goller : Umut, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Aykut, Yıldıray(2), Oğuzhan(Çankaya Futbol Okulu Kulübü) - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Çankaya Fatsa Umut Spor Haberler

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