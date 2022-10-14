Ordu spor haberleri... Hüseyin Eroğlu, bu sefer Altınordu'ya rakip Spor Haberleri Ordu haber... 2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın Yılport Samsunspor'un başında eski takımına rakip olacak. 2012-2013'ten itibaren geçen sezona kadar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın Yılport Samsunspor'un başında eski takımına rakip olacak. Altınordu'yu TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar çıkaran Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisiyle 2020-2021 sezonunda play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Geçen sezon bitime 1 hafta kala Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu, bu süreçte lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı. Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Yılport Samsunspor'un teknik adam değişikliğine gitmesinin ardından takımın başına geçen Hüseyin Eroğlu, yarınki müsabakayla Altınordu karşısında puan arayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Tarık Güldal düdük çalacak. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Tuzlaspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Altınordu, 9. haftaya 6 puan ve averajla 16. sırada girdi. Yılport Samsunspor ise topladığı 13 puanla 5. durumda bulunuyor. Kaynak: AA / Spor Hüseyin Eroğlu Samsunspor Altınordu Spor Haberler

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