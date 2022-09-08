Ordu spor haberi | Altınordu'da savunma uyarısı Spor Haberleri Ordu haberi... SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçtiği 4'üncü hafta sonunda düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçı öncesi taktik antrenmanlarla birlikte defans karnesini düzeltmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştı. SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçtiği 4'üncü hafta sonunda düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçı öncesi taktik antrenmanlarla birlikte defans karnesini düzeltmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştı. Oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamayan İzmir ekibinde teknik heyet, takım savunmasının hatasıza yakın uygulanması için futbolculara uyarılarda bulundu. Ligde deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Gençlerbirliği ile 3-3, Boluspor'la 1-1 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakiplerine toplam 6 kez gol izni verdi. Seyircisi önünde Pendikspor'u yenerek 3 puanla tanışmak isteyen Altınordu, alacağı galibiyetle aynı zamanda düşme hattından kurtulmayı da hedefliyor. İzmir ekibi 2018'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibine 2-1 mağlup olmuştu. - İzmir Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Pendikspor Altınordu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ordu spor haberi | Altınordu'da savunma uyarısı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.