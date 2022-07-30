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Ordu spor haberi... Altınordu'da Ali Emre'ye kanca

Ordu spor haberi... Altınordu'da Ali Emre'ye kanca

Ordu haberleri: SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Emre Yanar'a yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor talip oldu.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Emre Yanar'a yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor talip oldu. Hatayspor'un 24 yaşındaki file bekçisini ikinci kaleci olarak kadrosunda düşündüğü ve menajerler aracılığıyla temaslara başladığı öğrenildi. Trabzonspor'dan eski Altınordulu kaleci Erce Kardeşler'i transfer eden Hatay temsilcisinin Ali Emre için önümüzdeki günlerde İzmir kulübüne resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Bu arada kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kalemiz bu sene de emin ellerde" başlığıyla yapılan forma tanıtımı paylaşımında 3 genç kaleci Serhat, Mert Furkan ve Arif'in yer alıp, Ali Emre'nin yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni sezonda Süper Lig yarışında iddialı olmak adına genç oyuncuları satmama kararı aldığı belirten Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu kararından vazgeçebileceği ifade edildi.Öte yandan Tayfun Tatlı Gümüşhanespor'a Kenan Fakılı ise Somaspor'a kiralandı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu Ali Emre Spor Haberler

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