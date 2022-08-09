Haber : Ordu spor: Altınordu'ya 3 oyuncudan müjde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu spor: Altınordu'ya 3 oyuncudan müjde

 - Güncelleme:
Ordu spor: Altınordu'ya 3 oyuncudan müjde

Ordu haber... SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Altınordu'da sakatlık yaşayan 3 futbolcunun iyileştiği öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Altınordu'da sakatlık yaşayan 3 futbolcunun iyileştiği öğrenildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören forvet Bertuğ'un yanı sıra hafif sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan hazırlık maçında riske edilmeyen Ahmet Dereli ve Kürşad'ın bugün takıma katılacağı bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerde aşil tendonundaki sakatlığı süren stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu, Başkent'ten puan ya da puanlarla dönmek istiyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Gençlerbirliği Altınordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title