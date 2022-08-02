Ordu haberleri | Ordu'da off-road heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberleri | Ordu'da off-road heyecanı

Ordu haberleri | Ordu'da off-road heyecanı

Ordu haberler... Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

 - Güncelleme:

Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü ekibi tarafından dün Korgan Yaylası'nda bu yıl 5'ncisi düzenlenen off-road yarışlarına, 25 ilden 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, katılım ise oldukça fazla oldu. Araçların güç ve motorlarına göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan sporcular, zorlu parkurda dereceye girmek için çabaladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve hediye takdim edilirken, programa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve binlerce sporsever katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Korgan Ordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title