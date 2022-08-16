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Ordu haberleri | MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak

Ordu haberleri | MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da yapılacak

Ordu haber: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seminere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas, MHK Başkanı Sabri Çelik ve Süper Lig hakemleri katılacak.

Eğitim seminerinde, Büyükekşi ve Çelik tarafından, 2022-2023 sezonunun ilk iki haftası da değerlendirilecek.

MHK danışmanlık görevine başlamasının ardından ilk olarak 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilen MHK Yaz Semineri'nin açılış gününde katılımcılara, planlanan uygulamalara yönelik çevrim içi kısa bir konuşma yapan Hugh Dallas ise bu seminerde bilgi ve deneyimlerini Süper Lig hakemlerine yüz yüze aktaracak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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