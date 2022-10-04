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Ordu haberleri... Altınordu'nun 3 puan hasreti teknik kadroyu yaktı

Spor Haberleri

Ordu haberleri... Altınordu'nun 3 puan hasreti teknik kadroyu yaktı

Ordu haberlerine göre Spor Toto 1. Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdi.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdi.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdiği ifade edildi. Kırmızı-lacivertli kulüpte ilk olarak, 2012 yılından bu yana görev yapan A Takım Antrenörü Sezgin Takmaz ile yollar ayrıldı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman'ın yardımcılarından biri olan Takmaz, 10 yıldır Altınordu'da performans geliştirme ve analiz antrenörü olarak çalışıyordu.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Koray Cinel de görevine son verilen isimler arasında yer alırken, U19 Teknik Sorumlusu Hasan Haykır, U19 Performans Antrenörü Yiğit Can Taşkın ve U17 Teknik Sorumlusu Mert Yılmaz da yolların ayrıldığı diğer antrenörler oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seyit Mehmet Özkan Altınordu Spor Haberler

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