Ordu haberleri | Altınordu gönül alacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği 4'üncü haftanın ardından pazartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor maçına odaklanan Altınordu, rakibini yenerek gönül almak istiyor. İzmir'de çıktığı 2'nci hafta mücadelesinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen kırmızı-lacivertliler, bu kez iç sahada kazanan taraf olmayı hedefliyor. Pendikspor'un geniş bir kadroya sahip olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Başlarında tecrübeli bir hoca var. Bizim gibi pas oyununu tercih eden bir teknik ekibe sahipler. Onların eksik yönlerini analiz ediyoruz" dedi.

Pazartesi günü keyifli, seyir zevki yüksek bir maç oynanacağına inandığını vurgulayan teknik patron Ufuk Kahraman, "Her iki takım da futbol oynamaya çalışan takımlar. Kendi sahamızda oynayacağız. Sakaryaspor yenilgisini affettirmek, o mağlubiyeti unutturmak istiyoruz. Güzel ve tempolu bir karşılaşma olacak" diye konuştu.