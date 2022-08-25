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Ordu haberi | Altınordu yeni sayfa açacak

Spor Haberleri

Ordu haberi | Altınordu yeni sayfa açacak

Edinilen Ordu gelişmesine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da Erdi Dikmen ve Emircan Gürlük, rakiplerini deplasmanda mağlup ederek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da Erdi Dikmen ve Emircan Gürlük, rakiplerini deplasmanda mağlup ederek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen, ligin daha çok başı olduğunu belirterek, "İki hafta geride kaldı. Her takımın lige kötü başlangıç yapma hakkı var. Asıl önemlisi bundan sonra ne yapacağımız. Boluspor deplasmanında kazanarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Geçen yıldan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermiştik" dedi.

Altınordu'nun genç oyuncularından Emircan Gürlük de Boluspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları ifade etti: "Lige iyi başlamak istiyorduk fakat olmadı. Boluspor maçı ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta çok iyi çalıştık. Boluspor'u deplasmanda mağlup edip üç puanı hanemize yazdıracağız." Genç futbolcu, oyun olarak herhangi bir problemlerinin bulunmadığını ifade ederek, "Savunma anlamında golü önlemeyi başaramıyoruz. Çalışmalarımızda onun üzerinde durduk. Bolu deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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