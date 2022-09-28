Ordu haberi | Altınordu Keçiörengücü maçının hakemi Murat Erdoğan Spor Haberleri Gelen Ordu haberine göre Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak Altınordu- Ankara Keçiörengücü maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu, 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Murat Temel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Oran olacak. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Altınordu Ankara Spor Haberler

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