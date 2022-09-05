Ordu haberi... Altınordu düşme hattına girdi Spor Haberleri Ordu haberi: SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü haftayı bay geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi. SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü haftayı bay geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi. Ligde ilk 3 maçında Gençlerbirliği (D) ve Boluspor'la (D) berabere kalıp, Sakaryaspor'a yenilen 2 puanlı İzmir temsilcisi, Tuzlaspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla kendisini ateş hattında buldu. Kırmızı-lacivertliler, 12 Eylül Pazartesi günü seyircisi önünde oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak galibiyetle tanışmayı amaçlıyor. Sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman da takımın başındaki ilk zaferini elde etmek istiyor. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Altınordu İzmir Spor Haberler

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