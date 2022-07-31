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Ordu haberi: Altınordu'da Bertuğ üzdü

Ordu haberi: Altınordu'da Bertuğ üzdü

Ordu spor haberi: SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni transferlerden Bertuğ Bayar'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni transferlerden Bertuğ Bayar'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Kırmızı-lacivertlilerin Akhisarspor'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki santrforun antrenmanda arka adalesinden sakatlandığı ifade edildi. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Bertuğ'un 10 gün sonra takıma katılacağı ifade edildi. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı golcü oyucunun, 13 Ağustos'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak ligin ilk maçında riske edilmemesi bekleniyor.

Altınordu'da aşil tendonundaki sakatlığı nükseden stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın da tedavisi sürüyor. Öte yandan İzmir ekibi bu sezonki ikinci hazırlık maçını 7 Ağustos Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile oynayacak. İlk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Altınordu, lig öncesinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın provasını Göztepe karşısında yapmış olacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Gençlerbirliği Altınordu İzmir Spor Haberler

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