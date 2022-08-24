Ordu haber! İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu Spor Kulübü'nün, 2022 - 2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığı konusunda sağlam bir yol arkadaşı ile yol aldıklarını belirtirken, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü'nün sadece bir kulüp değil, bir futbol eğitim tesisi, bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekti.

İzmir'in tüm spor kulüplerine sağlık sponsorluğu desteği verdiklerinin altını çizen Ünal, "Benim bir hayalim var. Bu spor kulüplerinin hepsinin bir arada olduğu bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmak istiyorum. Herkes bir arada olsun, biz de ön ayak olalım. Bu sene bu hayalimi hayata geçirmek istiyorum" diye konuştu. Altınordu A takımı oyuncuları da sağlık muayenesinden geçti.