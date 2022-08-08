Ordu haber... Altınordu Teknik Direktörü Kahraman: Lige hazır gireceğiz

İlk yarıda oyunu ikinci bölgede kabul edip hızlı hücumları tercih ettiklerini belirten Kahraman, "İkinci yarıda bunun tam tersi ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Bu şekilde gol de bulduk. Tabii ki tam hazır pozisyona geleceğiz. Bu maçta eksik ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı bulduk. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi sporcuları Göztepe maçını tribünden takip edip, "Göztepe'yi layık olduğu Süper Lig'de tekrar görmeyi çok isteriz" pankartı astı.

Demirören Haber Ajansı / Spor