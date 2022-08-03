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Ordu haber | Altınordu'da Yusuf Can sevinci

Ordu haber | Altınordu'da Yusuf Can sevinci

Ordu bölgesinden gelen habere göre SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon beklenen patlamayı yapamayan Yusuf Can Esendemir'in yeni sezon öncesi antrenmanlardaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon beklenen patlamayı yapamayan Yusuf Can Esendemir'in yeni sezon öncesi antrenmanlardaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Stoper ve sol bek olarak görev yapabilen 21 yaşındaki oyuncunun form durumunun çok iyi olduğu belirtilirken, kurmaylar yeni sezonda Yusuf Can'ın yıldızını partalacağına inanıyor.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı 2020-21 sezonunda ligde 21 maça çıkarken, geçen sezon ise 19 karşılaşmada görev yaptı. Yusuf Can, milli takımlarda U16, U18 ve U19'un ardından 2021'de Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde yeni transferler Bertuğ ve Safa ile birlikte tüm oyuncu lisansları çıkarıldı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu İzmir Spor Haberler

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