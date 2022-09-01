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Ordu haber! Altınordu'da Sami arada dönecek

Spor Haberleri

Ordu haber! Altınordu'da Sami arada dönecek

Ordu haberler: SPOR Toto 1'inci Lig'de bay takım olarak geçireceği 4'üncü haftada yarın Metin Oktay Yerleşkesi'nde U19 takımıyla antrenman maçı yapacak Altınordu'da sakatlığı bulunan Sami Satılmış'ın önümüzdeki hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay takım olarak geçireceği 4'üncü haftada yarın Metin Oktay Yerleşkesi'nde U19 takımıyla antrenman maçı yapacak Altınordu'da sakatlığı bulunan Sami Satılmış'ın önümüzdeki hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Ligin ilk haftasında 3-3 sona eren Gençlerbirliği deplasmanında 65'inci dakikada oyuna giren genç orta saha oyuncusu, adale sakatlığı yaşaması nedeniyle Sakaryaspor ve Boluspor (D) müsabakalarında kadroda yer almadı. 18 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki günlerde iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor. Ligde 3 maçta 2 puan toplayan Altınordu, 5'inci haftada Pendikspor'u konuk edecek.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Metin Oktay Altınordu Spor Haberler

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