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Ordu haber | Altınordu'da Kubilay'a uyarı

Ordu haber | Altınordu'da Kubilay'a uyarı

Ordu haberi... SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı cebine koyan Altınordu'da kritik bir hata yapan ön libero Kubilay Aktaş'a uyarı geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı cebine koyan Altınordu'da kritik bir hata yapan ön libero Kubilay Aktaş'a uyarı geldi. Müsabakanın 38'inci dakikasında skor 2-2 iken hava topu mücadelesi sonrası Altınordu ceza sahasına gelen topu elleriyle kaparak ilginç bir penaltıya neden olan Kubilay, kritik bir hata yapıp takımını riske attı.

Başkent ekibinde Gökhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Emre gole izin vermeyerek alkış toplarken, diğer yandan Kubilay'ın basit bir hata sonucu gole neden olmasını da engelledi. Kubilay'ın takım arkadaşlarına ve teknik heyete, "Faul düdüğü duyduğumu sandım. Hepinizden özür dilerim" dediği öğrenilirken, teknik ekibin daha dikkatli olması konusunda gurbetçi oyuncuya ikazda bulunduğu bildirildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Gençlerbirliği Kubilay Aktaş Altınordu Spor Haberler

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