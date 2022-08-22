Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haber: Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı

Spor Haberleri

Ordu haber: Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı

Ordu habere göre Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman henüz galibiyetle tanışamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon yıllardır sürdürdüğü görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Hüseyin Eroğlu'nun yerine son 1 maçta sahaya çıkan Kahraman, Boluspor'a 2-1 kaybetti. Bu sezon ise önce Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-3 berabere kalan Kahraman'ın öğrencileri, Sakaryaspor'a yenilmekten kurtulamadı. İlk 2 haftayı 1 puanla kapatan İzmir ekibinde genç teknik adam, yapılan bireysel hataların bedelini ödediklerini ancak toparlanacaklarını söyledi. Takımının daha agresif olmasını isteyen Kahraman, "Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı olacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Eroğlu Sakaryaspor Altınordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title