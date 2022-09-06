Ordu haber... Altınordu'da Bertuğ formayı zorluyor Spor Haberleri Ordu haberi: SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği 4'üncü hafta sonunda 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu'da santrfor Bertuğ Bayar, tamamen iyileşerek formuna kavuştu. SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği 4'üncü hafta sonunda 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu'da santrfor Bertuğ Bayar, tamamen iyileşerek formuna kavuştu. Geçen cuma günü U19 takımıyla oynanan antrenman maçında 2 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki forvet, formaya göz kırptı. Akhisarspor'dan transfer edilen Bertuğ, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer almayan, Sakaryaspor ve Boluspor (D) randevularında oyuna sonradan giren Bertuğ, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçında kırmızı-lacivertli ekibin önemli kozlarından biri olacak. İlk 11'i zorlayan golcünün, Ahmet Dereli ile forma rekabeti yaşadığı ifade edildi. - İzmir Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Altınordu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ordu haber... Altınordu'da Bertuğ formayı zorluyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.