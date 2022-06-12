Yerli ve yabancı bin 350 kişiye sörf eğitimi verildi - Haberler

Ordu'da verilen eğitimlerle sörf sporu yaygınlaştırılıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu kentte, son yıllarda su sporlarına yönelik kano ve yelken için alan oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'nda yaklaşık bir yıl önce Dalga Sörfü Eğitim Merkezi kuruldu.

Merkezde bugüne kadar yurt içinden ve dışından gelen bin 350 kişiye ders verildi. Öğrenme güçlüğü ve engeli olan gençlere yönelik de özel terapi eğitim programı hazırlandı.

Güler: "Burası bambaşka bir çekim merkezi haline geldi"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun doğal zenginliklere sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin sahil uzunluğunun 110 kilometre olduğunu anımsatan Güler, buna karşın balıkçılık dışında denizin pek kullanılmadığını belirtti.

Güler, sahili nasıl değerlendirebileceklerine yönelik çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bununla ilgili dalgaları inceledik. Sörf yapılabilmesi anlamında dünyanın sayılı yerlerinden biri olduğunu tespit ettik ve bu spora ağırlık verdik." dedi.

Yaklaşık bir yıl önce kurdukları Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde bin 350 kişiye eğitim verildiğinin altını çizen Güler, "Bunlardan 78 tanesine burs verdik. Başarılı olanlardan 12'si, uluslararası anlamda hocalardan ders alarak sörf sporunda uzman durumuna geldi." diye konuştu.

Güler, merkeze yurt dışından eğitimci ve öğrencilerin de ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Çekya'dan Yeni Zelanda'ya kadar birçok ülkeden Ordu'ya eğitim almaya gelen var." ifadelerini kullandı.

Sörfün aynı zamanda bir terapi yöntemi olduğunu dile getiren Güler, "Şimdi bir adım daha ileri gittik. Engelli öğrencilere de bu eğitimi veriyoruz. Öğrenmede zorluk çekenlere kaykayla birlikte sörf eğitimi de veriyoruz. Burası bambaşka bir çekim merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Sörf tahtalarını da kendimiz üretiyoruz"

Güler, gelir getirici çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgularken, "Sörf tahtalarını da kendimiz üretiyoruz." açıklamasında bulundu.

Ordu'da kompozit malzeme üretimi yapıldığını, bu kapsamda kano ve yelkenlerin burada üretilebildiğini belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürat motoru, oradan da yat üretimine geçme çalışmalarını sürdürüyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir boyuta geçti. Dalga sörfü, eğitim, terapi, aynı zamanda da tekne ve sörf tahtası noktasında bir üretim merkezi haline geldik. Bunların hepsinin temeli, 'Düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu' sloganıyla ortaya koyduğumuz temel ilkelerin, uygulama alanı olarak gerçekleştirdiğimiz şekle dönüşmesi."

Güler, şehirde bir tarafta Boztepe'den denize doğru rengarenk yamaç paraşütüyle süzülenlerin, diğer tarafta da dalgalarla tatlı bir mücadele içindeki sörfçülerin görülebildiğini anlattı.

Komşu illerin yanı sıra farklı ülkelerden kente gelenler olduğunu yineleyen Güler, "Gürcistan'dan Ukrayna'ya, Rusya'ya kadar burası aynı zamanda bir barış denizi haline gelsin istiyoruz. Turizmle, geliş gidişlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hem spor hem deniz hem tabiat bir arada. Aynı zamanda denize en yakın kayak merkezimiz var. Bu noktada kış sporlarını başlattık. '3 ay değil, 12 ay Ordu' diyerek olayı 4 mevsime yaymış olduk. Ordu'da 12 ayın her gününü çok aktif hale getirdik." şeklinde konuştu.

AA / Spor