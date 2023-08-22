Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 184 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 184 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 184 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 53 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 78 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 89 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 39 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 593 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 34 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 77 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 242 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 184 araç kontrol edildi, 2 bin 140 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 168 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU