Ordu'da Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ordu'da Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe aldı ve operasyon düzenledi. Operasyonda 231 kilo 250 gram skunk, 9 kilo 650 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

ORDU'da Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ORDU İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe alan ekipler, dün sabah düğmeye bastı. Şüpheli kamyoneti durdurup, arama yapan ekipler, soğan ve patates çuvallarının arasında 231 kilo 250 gram skunk maddesi, 9 kilo 650 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçirdi. Ekipler, araçtaki Ş.Ç (53), M.A.G (38) ile M.E.D.'yi (23) gözaltına aldı. Bu sırada aracın geçişinde yol kontrolü sağladığı tahmin edilen V.K. (23), K.K (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24) ve P.B. (23) de kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamalanan 9 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)