Ordu'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi
Ordu'da, ulusal müsabakalara hazırlanan judocular için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği tarafından ortak antrenman programı düzenlendi. Programa Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Trabzon ve Rize'den gelen yıldızlar ve minikler kategorisi sporcuları katıldı. Sporcular, Türkiye şampiyonası ve okul sporları yarışmalarına hazırlanmak için Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde birlikte antrenman yaptı.
Ordu'da, ulusal müsabakalara hazırlanan judocular için ortak antrenman programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliğince organize edilen programa, Ordu'nun yanı sıra Giresun, Samsun, Tokat, Trabzon ve Rize'den gelen yıldızlar ve minikler kategorisi sporcuları katıldı.
Türkiye şampiyonası ve okul sporları yarışmalarına hazırlanan sporcular, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde ortak antrenman gerçekleştirdi.
Sporcular, birlikte antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.