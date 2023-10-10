Ordu'da trafiği kapatan sürücülere yüksek ceza

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 TL ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 TL ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ekim'de 5 otomobil sürücüsü, trafiği kapatarak dakikalarca drift yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, MOBESE kameralarından drift yapan araçları ve sürücülerini belirledi. 5 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 36 bin 534 TL ceza kesildi.