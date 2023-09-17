Ordu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Ordu'da "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

Altınordu ilçesi Rıhtım mevkisinde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli malzemelerle süsledi. Kız çocuklarının da anneleriyle katıldığı etkinlikte, bisikletle sahil güzergahında tur atıldı.

Renkli kıyafetler giyen kadınlar, Şarkiye Mahallesi sahiline kadar pedal çevirdi. Bazı erkekler de bisikletleriyle etkinliğe katıldı.

Öğretmen Nurşen Çilci, gazetecilere, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na yaklaşık 6 yıldır severek katıldığını söyledi.

Bisiklet kullanımının kişiye özgürlük hissi yaşattığını dile getiren Çilci, "Çünkü ben bisiklet kullanmayı 33 yaşında öğrendim. Benim için 33 yıl bir kayıpmış. Bisikletle gidebileceğim yere kesinlikle arabayla gitmiyorum. Çünkü dünyamızı uzun süre korumak bizim elimizde. Aynı şekilde sağlığımızı da korumak bizim elimizde. Bisiklet bize hem sağlık hem özgürlük hem temiz çevre ve dünya sunuyor." diye konuştu.

Etkinliğe annesiyle gelen 10 yaşındaki Yağmur Hancı, bisiklet sürmenin çok güzel olduğunu ifade etti.

Ziynet Nazan Çetin de aktif olarak 10 yıldır kullandığı bisikletle işe gidip geldiğini belirterek, etkinlikle trafikte kadınların da bulunduğu farkındalığını oluşturmak istediklerini kaydetti.