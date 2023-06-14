Ordu'da Spor Otomobiliyle Drift Yapan Sürücüye 72 Bin 110 TL Cezai İşlem Uygulandı

Ünye ilçesinde ehliyeti süresiz iptal edilen Metin T. isimli sürücü, spor otomobiliyle trafikte drift yapınca polis ekipleri harekete geçti. Sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç ile sahte plaka kullanmak suçlarından toplamda 72 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu'da spor otomobiliyle trafikte drift yapan sürücüye toplamda 72 bin 110 TL para cezası uygulandı.

Ünye ilçesinde daha önce trafiği tehlikeye düşürdüğü ve drift yaptığı için ehliyeti süresiz iptal edilen Metin T. isimli sürücü, ilçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç ile sahte plaka kullandığı gerekçesiyle toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

Ekiplerin ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi. - ORDU