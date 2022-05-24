Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi - Haberler

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Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

AA - Hayati Akçay - Spor
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Okul Sporları Şampiyonası 2. bölge gençler kategorisi grup müsabakalarının final yarışları yapıldı.

Akyazı Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 19 takım yarıştı.

AA / Hayati Akçay - Spor

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