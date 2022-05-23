Ordu'da Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları başladı - Haberler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 gün sürecek Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde Rafting Okul Sporları Şampiyonası 2. bölge gençler kategorisi grup müsabakaları düzenlendi.

Akyazı Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 19 takım yarıştı.

Ordu, Yozgat, Düzce, Tunceli ve Rize'den 95 sporcunun mücadele ettiği yarışma, yarın sona erecek.

Vali Tuncay Sonel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun çok güzel bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sadece Ordu'da değil, Türkiye'nin her köşesinde çok güzel rafting faaliyetlerinin yapıldığına işaret eden Sonel, bu konuda spora ve gençlere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonu'na teşekkürlerini sundu.

Vali Sonel, sporun aynı zamanda birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Ordu'ya da bugün çeşitli illerden sporcular geldi. Bu sporcularımız buradan ayrıldıklarında kentimizin güzelliklerini anlatacaklar. Biz bu manada raftingi önemsiyoruz." dedi.

Vali Sonel, yarışmaların yarın hava durumuna göre Melet Irmağı'nda yapılabileceğini kaydetti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise raftingde okul sporlarına çok önem verdiklerini ifade ederek, bu sporcuları durgun suda yapılan yarışmalarda geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de dev bir spor turizmi ekonomisi olduğunu belirten Yardımcı, bu pastadan rafting sporunun en iyi şekilde yararlandığını aktardı.

Yardımcı, Türkiye'de rafting sporunun çok hızlı büyüdüğünü, bu sporun ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğu ve Güneydoğu'da rafting, sporla terörü yenmedir. Batı bölgelerinde rafting, turizmde para kazanmadır. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise rafting spor turizmi demektir." diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel'in raftinge verdiği öneme değinen Yardımcı, "Sayın Valimizin Tunceli'de bu spora yönelik yaptıkları halen dünya basınında yer alıyor. Şimdi kendisinin aynı şeyleri Ordu'da yapması oldukça sevindirici." ifadesini kullandı.