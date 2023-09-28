Ordu'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

Ordu'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimler sürücülere önemli bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen denetimler devam ediyor. Denetimler çerçevesinde ekipler, son günlerde trafikte sayılar gittikçe artan motosiklet ve sürücülerine yönelik denetimlerini de sıkılaştırdı. Denetimde kasksız motosiklet kullananlar, plakasız motosikletler, abartı egzozlu motosikletler, tescilsiz ve hurda motosikletle denetlendi. Gerçekleştirilen 2 saatlik denetimde 45 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 67 bin 709 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimde, polis ekipleri tarafından sürücülere uygun kask takmanın önemi, kask camının kapalı olması, akşam saatlerinde reflektörlü kıyafetlerin giyilmesi gibi hayati önem taşıyan kurallar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sürücüler denetimlerin kendi can ve mal güvenliği için son derece gerekli olduğunu belirterek, sürekli olarak yapılması gerektiğini söylediler. - ORDU