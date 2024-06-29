Üye Girişi
Haberler

Ordu'da garsonluk yapan genç kız Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Milli sporcu Öztürk, savunma sporlarına olan ilgisini ve başarılarını anlattı.

Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli sporcu Öztürk, AA muhabirine, savunma sporlarına erken yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesinde 5 yıl önce bir restoranda garsonluk yaptığı sırada muaythai sporuna başlamaya karar verdiğini belirten Öztürk, aradan geçen sürede çok çalışarak kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Rota Spor Kulübü sporcusu Öztürk, bir süre daha garsonluğa devam ettiğini ancak antrenmanların yoğunluğu ve şampiyonalar dolayısıyla işe devam edemediğini, tamamen spora konsantre olduğunu anlattı.

Antrenörünün de desteğiyle katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandığına işaret eden genç sporcu, 5 yılda 20'ye yakın madalyanın sahibi olduğunu vurguladı.

Balkan şampiyonluğunun da bulunduğuna işaret eden Gülcan Öztürk, Nisan 2024'te elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takıma seçildiğini kaydetti.

Yunanistan'da 1-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya üçüncüsü olduğunu belirten Öztürk, ilk kez katıldığı organizasyonda böyle bir başarı elde etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Yeni hedef dünya şampiyonluğu

Gülcan Öztürk, başarısının burada kalmayacağını vurgulayarak, "Bundan sonra daha çok çalışıp yeni hedeflere odaklanmak istiyorum. Bunların başında dünya şampiyonluğu geliyor. Yunanistan'da Türk bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Şimdi bu bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmayı hedefliyorum. Başarıyı elde etmek için de çalışmak lazım. Ben de çok çalışarak bu başarıları yakalamak istiyorum." dedi.

Milli sporcu, antrenörü Sezer Karaoğlan'ın yönlendirmesiyle antrenmanlara aksatmadan devam ettiğini söyledi.

Garsonluk yaparken bugün milli bir sporcu olduğunun altını çizen Öztürk, "Bundan 5 yıl önce garsonluk yaparken bugün milli takıma seçilmiş ve ülkemi temsil eden bir sporcuyum. Azim ve istekle buralara gelinebileceğini göstermiş oldum. Zafer, ter dökenlerindir. Ben bunu başardığıma inanıyorum." diye konuştu.

Kadınların savunma sporlarını rahatlıkla yapabileceğini anlatan Öztürk, "İmkanı olan tüm kadınlara böyle sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sezer Karaoğlan ise öğrencisi Gülcan Öztürk'ün çok çalışarak başarılı olduğunu belirtti.

Sporcusunun elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Karaoğlan, şunları kaydetti:

"Gülcan çok azimli ve hırslı bir sporcu. Başarılı olmayı çok istiyor. Onun içinde bu seviyeye kadar yükseldi. Her zaman kendisine destek oldum, bundan sonra da bu desteği sürdüreceğim. İnşallah dünya üçüncülüğü kariyerine bundan sonra dünya şampiyonluğu da eklenecek. Biz kendisine güveniyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Yunanistan Dünya Spor Ordu Spor Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Bakmadan Geçme

30 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title