Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek, şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'ın derbi galibiyeti ve şampiyonluğu, Ordu'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Fenerbahçeli bir taraftar da kentteki sevinç gösterilerine katılarak, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutladı.

Ordu'da Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Mustafa KIRLAK ORDU, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek, şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'ın derbi galibiyeti ve şampiyonluğu, Ordu'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Fenerbahçeli bir taraftar da kentteki sevinç gösterilerine katılarak, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37'inci haftada kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Şampiyonluğunu taçlandıran sarı-kırmızılı ekibin 23'üncü şampiyonluğu Ordu'nun Altınordu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte sokaklara inen taraftarlar, konvoylar oluşturdu ve şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla kent merkezinde tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların kentteki kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da eşlik etti. Galatasaraylı taraftarlar ile birlikte omuz omuza şampiyonluk sloganı atan sarı-lacivertli taraftar, yüzlerde tebessüm ettirdi. (DHA)