Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Farklı illerden 950 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyona, sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine Ordu'nun çok güzel bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını belirterek, şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Burada dereceye giren sporcuların Türkiye Sporcu Eğitim Merkezlerine sınavsız girme hakkını elde edecekleri bilgisini veren Genç, başarılı sporcuları tebrik etti.

Ordu güreş takımının organizasyonu takım halinde ikinci tamamladığını da aktaran Genç, sporcuların 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını kaydetti.

Genç, organizasyonun Ordu'da yapılmasına gayret gösteren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na teşekkür ederek, ayrıca destekleri için Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.