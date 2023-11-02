Ordu'da Dron Destekli Trafik Denetimleri Sürüyor

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik güvenliği arttırmak ve kazaların önüne geçmek için dron destekli denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 19 ilçede trafik denetimlerine devam ediyor.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik güvenliği arttırmak ve kazaların önüne geçmek için dron destekli denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 19 ilçede trafik denetimlerine devam ediyor. Ekipler, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 ekiple denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir ekip Atatürk Bulvarı üzerinde kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada dron havalandırarak beklerken, diğer ekip ise yolda uygulama gerçekleştirdi. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, dron ile araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma, modifiyeli araç ve diğer ihlallere karşı denetimlerde bulundu. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde cezai işlem uygulanan sürücüler, denetimlerin kendi mal ve can güvenliği açısından önemli olduğunu, hataların kendilerinde olduğunu söylediler. Sürücüler ayrıca bu denetimlerin sık olmasının trafik kazalarını azaltma noktasında etkili olduğunu da sözlerine eklediler. - ORDU