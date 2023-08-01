Ordu Bisiklet Festivali Son Buldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ordu Bisiklet Festivali, 32 ilden 200 bisiklet tutkunuyla gerçekleşti. Festivalde katılımcılar, Ordu'nun kıyıları ve yaylalarının güzelliklerini keşfederken pedal çevirdi. Bisiklet tutkunları, parkur boyunca duraklayarak eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Ordu Bisiklet Festivali sona erdi.

32 ilden 200 bisiklet tutkununun bir araya geldiği festival Ordu Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında başladı. Burada kamp kuran bisiklet tutkunları, 3 gün boyunca Yason, Çambaşı, Topçam ve Boztepe parkurunda Ordu'nun kıyıları ve yaylalarının eşsiz güzellikleri arasında pedal çevirdiler.

Yaylaların sık sık değişen güneşli, sisli ve yağmurlu ikliminde 3 gün boyunca 110 km pedal çeviren bisiklet tutkunları, Ordu'nun doğasına hayran kaldılar. Bisiklet tutkunları parkur boyunca çoğu zaman duraklayarak eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekimi yaptılar. - ORDU