Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun tanıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle hafta sonu düzenlenecek 2022 İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesine ait bir restoranda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek. Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak. Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında geçilecek, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak.

Bu yarışın ülke tanıtımı ve spor turizmine katkı sağladığını belirten Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Geçen yıl pandemi nedeni ile katılımı sınırlamak zorunda kalmıştık. Hedefimiz 500 sporcu ile başladığımız organizasyona, bu yıl bin, gelecek yıldan itibaren de 4 bin sporcu ile devam etmek. Organizasyonun, 2023'te Avrupa ve Asya Şampiyonası final müsabakalarına ev sahipliği yapması için görüşmelerimiz devam ediyor. Ülkemiz coğrafi olarak çok özel bir konumda bulunuyor. Asya ve Avrupa'nın köprüsü bir ülke olarak, bu buluşmaya anlam katacağımıza inanıyoruz. Triatlon sporuna güçlü bir destek sunan Oral-B'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu destek sayesinde Triatlon sporunda önemli adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"7'den 70'e herkes spor yapsın istiyoruz"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Beykoz'da yaşamın merkezinde sporun olmasını istediklerini, özellikle doğa sporlarının ilçeleri için son derece elverişli olduğunu anlatarak, "İnsanımız, 7'den 70'e herkes spor yapsın istiyoruz. Daha düzenli, disiplinli, mutlu, sağlıklı daha başarılı ve geleceğe daha güvenle bakan bireyler olabilmesinde sporun çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin ilk spor bilimleri üniversitesi Beykoz'da kurulsun diye çalışmalar yapıyoruz. Riva'da 500 dönüm bir arazi bu iş için ayrılmış durumda. Organizasyona katkı veren Türkiye Triatlon Federasyonuna, Oral B ailesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, İstanbul Valiliğine ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızdan son derece olumlu sonuçlar alıyoruz"

P&G Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da konuşmasında, spora verdikleri geniş kapsamlı destek çerçevesinde Oral-B markasıyla iki yılı aşkın süredir Türkiye Triatlon Federasyonunun ana sponsorluğunu yaptıklarını ve bu önemli spor dalının ülkede gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Avrupa'da futboldan sonra en fazla kayıtlı sporcu bu dalda bulunuyor. Türkiye'de ise yeterince tanınmıyor. Bu sporun ülkemizde hak ettiği noktaya gelmesini desteklemek istiyoruz. Çalışmalarımızdan son derece olumlu sonuçlar ve tepkiler alıyoruz. Oral-B sponsorluğuyla gerçekleşen yarışlar bu alandaki sporcularımızın deneyimini artırırken, yapılan tanıtım ve reklamlarla da gençlerin bu spora ilgisini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üç dalda yapılan triatlon güç ve dayanıklılık gerektiren bir spor dalı. Triatlon üç temel spor dalını birleştiren, sporun gerçek ruhunu temsil eden bir branş. Bu özellikleriyle triatlonun Oral-B'nin felsefesine çok uygun bir spor dalı olduğunu düşünüyoruz." sözlerini kullanan Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"Oral-B insanlara güçlü bir performansın temelinde yer alan sağlık ve özgüveni sunuyor. Biz ağız sağlığına hizmet ediyoruz ve ağzın, dişlerin sağlıklı olması sağlıklı bir vücudun temelidir. Dolayısıyla Oral-B güçlü ve sağlıklı bir vücuda katkıda bulunuyor. Kullanana güç ve güven duygusu veriyor. Bir bakıma içinizdeki triatleti ortaya çıkartıyor. Oral-B markasının triatlon sporunun değerlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu başarılı organizasyonun ikinci kez aynı yüksek standartlarda düzenlenmesi nedeni ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, onun nezdinde tüm bakanlık teşkilatına ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya'ya teşekkür ediyorum. İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nun ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Triatlon sporuna desteğimiz kararlı bir şekilde sürecektir."