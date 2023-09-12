Oral-B Challenge İstanbul'un mesafesi değişiyor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan Oral-B Challenge İstanbul'u olimpik mesafeden orta mesafeye çıkarmak istediklerini söyledi.

AA Spor Sohbetleri'nin konuğu Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya oldu.

Yalçınkaya, 3 Eylül'de gerçekleştirilen Oral-B Challenge İstanbul'un kendileri için vizyon yarışı niteliği taşıdığını anlatarak, "Çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Her sene artan bir ilgi var. Challenge yarışı olduğu için 18 ülkeden katılım oldu, kota sınırı da vardı. Yarışa marka değeri katıp kurumsal hale getirmek istiyoruz, tıpkı Boğaziçi Yüzme ve İstanbul Maratonu gibi. Hatta ileride bu iki organizasyonu geçebiliriz." dedi.

Triatlonda önemli sporculara olimpik mesafenin kısa geldiğini vurgulayan Yalçınkaya, organizasyonun gelişimi için şunlara dikkati çekti:

"Bu yarışı orta mesafeye getirmezsek Challenge anlamında istediğimiz noktaya gelemeyiz. Uluslararası arenada söz sahibi olması için mutlaka orta mesafe olması gerekiyor. Orta mesafede de köprü ve yolu trafiğe kapatma süresi iki katına çıkıyor. Şu an biz insanları rahatsız etmemek için sabah gün ağarırken start verdik. Spor ülkesi olmak için insanların bu tarz kapatmalara alışık olması gerekiyor. Birçok ülkede ana arterler böyle organizasyonlar için bazen her hafta kapanıyor. Bunu geleneksel hale biz de getirirsek bu kültür oturacaktır. Sadece triatlon için değil, bütün branşlar için söylüyorum. Spor tesislerinin kullanımı adına bu tarz vizyon yarışların örnek olacağını düşünüyorum."

Yalçınkaya, İstanbul'daki yarışın çok beğenildiğini de belirterek, "Challenge organizasyonunu bir yıl olarak değil uzun vadeli görüyoruz. Telif hakkını federasyon olarak aldık. Akdeniz'de, Gelibolu'da da yapabiliriz. KKTC ve Azerbaycan'dan da bize talep var, belki oralarda bir Challenge yarışı yapabiliriz. Bu sene başlangıç oldu. Geliştireceğimiz eksikleri gördük ama genel itibarıyla güzel bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Organizasyonla ilgili hayalini de anlatan Yalçınkaya, "Challenge'ın Almanya'da 20 yıllık bir yarışı var. Uzun mesafede koşuluyor. 5 bin kayıtla sınırlı. Kayıt açılınca 5 dakikada doluyor. İstanbul için ben de bunun hayalini kuruyorum. Hemen kayıtlar dolmalı. Tabii bu bir zaman alacak. Belki şu anki lokasyonu olimpik mesafede tutup, orta mesafeyi 3. köprüye kaydırabiliriz. Önümüzdeki yıl Challenge'ı Gelibolu'ya dahil edebiliriz." diye konuştu.

"Sinem olimpiyatta olacak"

Bayram Yalçınkaya, milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alacağına inandığını dile getirdi.

Triatlonda olimpiyat kotası almanın diğer branşlara göre çok zor olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Kadınlarda Sinem Francisca Tous Servera dünya sıralamasında 59. sırada. Sinem'in şansı şu, zaten dünyada 500'e yakın sporcu var. Olimpik sıralamada da 44. sırada. Sinem Francisca Tous Servera, bir kaza bela olmazsa 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacak. Olimpik sıralamasından da gidebilir, kıta sıralamasından da gidebilir. Erkeklerde Gültigin ve Enes ise bin 200 sporcuyla mücadele ediyor. 900. sıralardan ilk 200'lere girmeye başladılar. Onlar da 2028 Olimpiyatları'nın hazırlığını yapıyor. Paratriatlerimizden Uğurcan Özer de şu an dünya sıralamasında 9. sırada. O da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda olacak. Onur Şentürk de teknik delege olarak tarihimizde ilk kez Türk hakem olarak triatlonda görev alacak."

Gelibolu Triatlonu

Bayram Yalçınkaya, bu hafta sonu Türkiye Şampiyonası olarak yapılacak Gelibolu Triatlonu'na da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Çanakkale'de bu yıl vizyon bir yarış yapmak istiyorduk. Bir kruvaziyer gemiyle anlaşmıştık. İstanbul'dan sporcuları alacaktık, 8 saatte Kabatepe Limanı'na götürecektik ve misafirler 5 gün gemide konaklayacaktı. Böyle bir çalışma vardı ama 14 Mayıs'ta seçim olunca yapamadık. Sonraki tarihlerde geminin başka lokasyonlarda planı olduğu için projeyi erteledik. Bu yüzden bu yıl Gelibolu'daki yarışı, uluslararası olarak değil, Türkiye Şampiyonası olarak yapacağız."

Son olarak bölgesel liglerin başarısına da değinen Yalçınkaya, "Bölgesel liglerimizde çok ciddi bir ilgi var. Bir önceki hafta Güneydoğu Anadolu'da 10 ilde faaliyet yaptık. Ekimin ilk haftasında da 15 ilde faaliyet yapacağız. Kasımın ortasında Akdeniz'de final yapacağız. İkinci yıl ikiye katlanan katılım bu yıl da ikiye katlanacak. Biz aynı zamanda yüzme, bisiklet, atletizm ve modern pentatlonun da altyapısını üstleniyoruz. Biz bu eğitimi oturtunca, birçok branşın temelini oluşturacağız." diyerek sözlerini tamamladı.